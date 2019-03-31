Sertif Gökçe kimdir? 31 Mart yerel seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. CHP'nin Kocaeli Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sertif Gökçe kimdir? Sertif Gökçe kaç yaşında ve nereli? İşte Sertif Gökçe'nin hayat hikayesi...

SERTİF GÖKÇE KİMDİR?

Sertif Gökçe, 12 Mart 1972 Ardahan'da dünyaya geli. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı ve ardından 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılından itibaren Kocaeli Barosu'nda serbest avukat olarak mesleğini sürdürüyor.

Baro Yönetim Kurulu üyeliği, Baro Başkan Vekilliği görevlerini yerine getirdi. 2014 – 2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı. CHP'de Gençlik Kolları Derince ve İl yönetimlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile demokratik kitle kuruluşlarında ve spor kulüplerinde aktif görevler aldı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Kocaeli İli, Derince İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Sertif Gökçe, evli ve iki çocuk sahibidir.