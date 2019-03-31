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  • 31.03.2019 22:05
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 22:05

'nden aday olan fena darbe yedi! 'da sonuçlar belli oldu

Başkanlığı ini resmi olmayan sonuçlara göre, adayı 'li Dr. oyların %56,27'sini alarak kazandı. 'nden aday olan ise büyük bir hüsrana uğrayarak oyların %25,81'in alabildi.

İdris Naim Şahin fena darbe yedi!

31 Mart yerel leri sürecinde 'da, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmalı bir sürece girdi. CHP, kendi tabanından aldığı tepkiler sonrası kendi adayını destekleme kararı aldı. Bunun üzerine , 'nden aday oldu. İyi Parti de Şahin'i dışarıdan destekleme kararı aldı.

'nın adayı gösterilen, ve eski Bakanı Dr. , resmi olmayan sonuçlara göre, Başkanı seçildi. 18 Eylül 2018'de 'li Enver Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına yine AK Parti'den Altınordu Belediye Başkanı getirilmişti. lerde Mehmet Hilmi Güler aday gösterilmişti. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin de seçimlerde ikinci oldu.

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?
1949 yılında Ordu'da doğdu. 'nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden master ve doktora derecelerini aldı. Türk Uçak Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) girdi. TUSAŞ Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında TÜBİTAK'a geçti. Araştırmacı olarak sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, yönetim kuruluna seçildi. 1994 yılında 'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin 'Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları' adlı çalışmayı hazırladı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60'ncı Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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