MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR?

Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında mezun oldu. 9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.