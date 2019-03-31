Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kimdir, nereli sorularının yanıtı...

MHP KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?

Aslen Karamanlı olan Karaman Belediyesi Polikliniğinde çalışan Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Savaş Kalaycı, Karaman'da yaşayan ve bu şehrin sorunlarını bilen biri olarak aday olmaya karar verdiğini belirterek seçim çalışmalarına başladığını söyledi.