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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:06

Kılıçdaroğlu memleketi 'de kaybetti

Genel Başkanı memleketi 'de büyük bir hezimet yaşadı. CHP Tunceli'de oyların yalnızca yüzde 20'sini alabildi.

Bay Kemal'e hemşehri tokadı

Genel Başkanı memleketi 'de büyük bir hezimetle karşılaştı. CHP'nin yüzde 20 aldığı Tunceli'de, TKP'nin adayı olan Fatih Mehmet Façoğlu oyların yüzde 32'sini alarak lerden galibiyetle çıktı.

CHP VE HDP'NİN OYLARI GÜNEYDOĞU'DA ERİDİ
CHP ve 'nin oylarının Güneydoğu eridiği seçimlerde, ise , ve gibi şehirlerde büyük bir zafer elde etti.

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