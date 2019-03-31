CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'de büyük bir hezimetle karşılaştı. CHP'nin yüzde 20 aldığı Tunceli'de, TKP'nin adayı olan Fatih Mehmet Façoğlu oyların yüzde 32'sini alarak seçimlerden galibiyetle çıktı.



CHP VE HDP'NİN OYLARI GÜNEYDOĞU'DA ERİDİ

CHP ve HDP'nin oylarının Güneydoğu eridiği seçimlerde, AK Parti ise Ağrı, Bitlis ve Şırnak gibi şehirlerde büyük bir zafer elde etti.