Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.03.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:04

'nün tercihi oldu

Ağırlıklı olarak 'den tutuklu kişilerin bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkelerindeki cezaevlerinde en fazla oy 'ye çıktı.

FETÖ'nün tercihi CHP oldu

Fetullahçı Terör Örgütü () üyelerinin de tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkelerindeki cezaevlerinde en fazla oyu alan parti oldu.

Yerel ler için cezaevlerinde kurulan sandıklarda tutuklular da oy kullandı. FETÖ tutuklularının yoğunlukla bulunduğu Sincan ve Silivri'deki cezaevlerinde en fazla oy CHP'ye çıktı.

Buna göre, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin tutuklu olduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki cezaevlerinde CHP'ye 2 bin 19, AK Parti'ye 825, Saadet Partisi'ne 17 oy çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki cezaevlerinde CHP'ye 3 bin 902, AK Parti'ye 2 bin 50 oy verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'nün tercihi CHP oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri