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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 21:39

'de umduğunu bulamadı

'deki seçim yarışına 'den dahil olan ünlü oyuncu 'a sandıkta soğuk duş! Emre Kınay, umduğunu bulamadı.

Kadıköy'de Emre Kınay'a büyük şok!

İstanbul'da seçim yarışında gözlerin çevrildiği ilçelerden biri de CHP'nin yıllardır kalesi durumunda olan .

'SEÇİLİRSEM KÜLLİYE'YE GİTMEM' DEDİ AMA...

'Kadıköy'deki seçim yarışına oyuncu da İP adayı olarak katıldı. Verdiği son röportajlarda anketlerde kendisinin önde gittiğini söyleyen Emre Kınay, şu ana kadar seçimlerde istediğini alamadı. Kadıköy'de oyların yüzde 17'si sayıldı. Kınay'ın aldığı oy oranı ise yüzde 11 oranında kaldı. Konuyla ilgili sosyal medya çok sayıda yorum yapıldı.

AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz 2'nci, 'Seçilirsem külliyeye gitmem' diyen Emre Kınay ise 3. sırada.

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