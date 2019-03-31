İstanbul'da seçim yarışında gözlerin çevrildiği ilçelerden biri de CHP'nin yıllardır kalesi durumunda olan Kadıköy.

'SEÇİLİRSEM KÜLLİYE'YE GİTMEM' DEDİ AMA...

'Kadıköy'deki seçim yarışına oyuncu Emre Kınay da İP adayı olarak katıldı. Verdiği son röportajlarda anketlerde kendisinin önde gittiğini söyleyen Emre Kınay, şu ana kadar seçimlerde istediğini alamadı. Kadıköy'de oyların yüzde 17'si sayıldı. Kınay'ın aldığı oy oranı ise yüzde 11 oranında kaldı. Konuyla ilgili sosyal medya çok sayıda yorum yapıldı.

AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz 2'nci, 'Seçilirsem külliyeye gitmem' diyen Emre Kınay ise 3. sırada.