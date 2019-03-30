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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 17:06

kimdir, nerelidir? ?

kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye yerel için sandık başına gidiyor. de en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin'in kim olduğunu merak ediyor. İşte Mevlüt Öztekin'in özgeçmişi...

AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir?

, 'nin Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, , kaç yaşında, nereli? İşte Mevlüt Öztekin hakkında merak edilenler!

AK PARTİ KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?
Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel de Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babasıdır.

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