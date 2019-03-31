31 Mart Kars yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kars'da oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 8 ilçenin yer aldığı Kars'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kars seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim ve Susuz seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kars yerel seçim sonuçları...

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31 MART KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kars seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu: %

CHP Kars Belediye Başkan adayı Taner Toroman: %

BTP Kars Belediye Başkan adayı Mahsar Çayır: %

MHP Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik: %

İyi Parti Kars Belediye Başkan adayı Settar Kaya: %

HDP İyi Parti Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen: %

KARS İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kars ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Akyaka:

Arpaçay:

Digor:

Kağızman:

Merkez:

Sarıkamış:

Selim:

Susuz:

2014 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kars yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kars yerel seçim sonuçları...

MHP: % 28,4

CHP: % 25,1

AK PARTİ: % 25

BDP: % 19,3

SP: % 0,8

BBP: % 0,7

2009 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 32,70

MHP: % 27,90

CHP: % 22,10

DTP: % 14,70

DSP: % 1,00

SP: % 0,90

KARS HAKKINDA

Kars, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan ve en yüksek il merkezlerinden biri olan şehirdir.

Türkiye'nin coğrafik olarak Kafkasya'ya açılan kapısı konumunda yer alan Kars şehri, günümüze kadar Urartular, Selçuklular, Osmanlı Devleti gibi birçok büyük devletin toprağı olmuştur.

Osmanlı toprağı olma sürecinde ilk olarak Yavuz Sultan Selim tarafından Kars şehri alınmaya çalışılsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. ardından 1534'te oğlu Kanuni Sultan Süleyman, Kars şehrini Osmanlı topraklarına dahil etti.

19. yüzyıla gelene kadar bir çok kez Ruslar ve İranlılar tarafından saldırıya uğrayan şehir, Ruslar ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirmiştir ve Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordu komutanı İvan Paskeviç tarafından ele geçirilmiştir.

Toprakları elinde tutuan Paskeviç, aynı zamanda 11 bin Osmanlı askerini de esir aldı. Kısa bir süre sonra Osmanlı yaptığı akınlarla şehri yeniden ele geçirdi ve 93 harbinde yeniden kaybedilen şehir, 40 yıl Rusya hakimiyeti altında kaldı.

25 Nisan 1918'de Kar şehri, tamamen Osmanlı topraklarına dahil edildi ancak Mart-Nisan 1918'de şehre giren Ermeniler, Osmanlı'nın buradan çıkmasını sağladı.

Kurtuluş Savaşı'nda 30 Ekim 1920'de Türk kuvvetleri tarafından ele geçirilen Kars şehrine halkın mücadelesinden dolayı Gazi ünvanı verildi.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin kalesi konumundaydı.

Şehir, ekonomisini genelde hayvancılık ve tarımdan sağlamaktadır. 2016 nüfus sayımı verilerine göre de şehirde 118.000 kişi yaşamaktaydı.