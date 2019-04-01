31 Mart 2019 Erzurum yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Erzurum seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Erzurum yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Erzurum yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Erzurum Belediye Başkanının kim olduğu olacağı ve hangi partiden çıkacağı belli olduğu anda haberimizde ve aşağıdaki linkte yer alacak.
31 MART ERZURUM SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI
ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayları;
AK Parti Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Sekmen
AK PArti Yakutiye Belediye Başkan Adayı: Mahmut Uçar
AK Parti Palandöken belediye Başkan Adayı: Muhammed Sunar
AK Parti Aziziye belediye Başkan Adayı: Mahammet Cevdet Orhan
AK Parti Aşkale belediye Başkan Adayı: Ahmet Yaptırmış
AK Parti Çat belediye Başkan Adayı: Melik Yaşar
AK Parti Hınıs belediye Başkan Adayı: Erdoğan Eren
AK Parti Horasan belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydın
AK Parti İspir belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun (İTTİFAK MHP)
AK Parti Karaçoban belediye Başkan Adayı: Sefat Gümüş
AK Parti Karayazı belediye Başkan Adayı: Sedat Karaduman
AK Parti Köprüköy belediye Başkan Adayı: Osman Belli
AK Parti Narman belediye Başkan Adayı: Burhanettin Eser
AK Parti Oltu belediye Başkan Adayı: Celal Çelebi
AK Parti Olur belediye Başkan Adayı: Tahsin Oktay
AK Parti Pasinler belediye Başkan Adayı: Ahmet Dlekli
AK Parti Pazaryolu belediye Başkan Adayı: İbrahim Şahin
AK Parti Şenkaya belediye Başkan Adayı: Yavuz Bedir
AK Parti Tekman belediye Başkan Adayı: Mustafa Engin
AK Parti Tortum belediye Başkan Adayı: Ömer Hancı
AK Parti Uzundere belediye Başkan Adayı: Hilmi Aktoprak (İTTİFAK MHP)
AK Parti cumhur ittifakı kapsamında İspir ve Uzundere ilçelerinde MHP'yi destekleyecek.
ERZURUM
Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2015 itibarıyla 779.321 kişilik nüfusa sahiptir ve 999 kişi göç vermiştir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir. Denizden yüksekliği yaklaşık 1900 m olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeridir. Şehir, tarihî eserleri ve kış sporları tesisleriyle de tanınır. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup şehir son yıllarda kış turizmiyle de öne çıkmaktadır. Soğuk iklimi sebebiyle sanayisi gelişmemiştir. 25.066 km² yüzölçümüne sahip il arazisinin %15,17'si tarımsal amaçlı olarak kullanılabilir konumdadır.
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