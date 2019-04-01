31 Mart 2019 Erzurum yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Erzurum seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Erzurum yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Erzurum yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Erzurum Belediye Başkanının kim olduğu olacağı ve hangi partiden çıkacağı belli olduğu anda haberimizde ve aşağıdaki linkte yer alacak.

31 MART ERZURUM SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayları;

AK Parti Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Sekmen

AK PArti Yakutiye Belediye Başkan Adayı: Mahmut Uçar

AK Parti Palandöken belediye Başkan Adayı: Muhammed Sunar

AK Parti Aziziye belediye Başkan Adayı: Mahammet Cevdet Orhan

AK Parti Aşkale belediye Başkan Adayı: Ahmet Yaptırmış

AK Parti Çat belediye Başkan Adayı: Melik Yaşar

AK Parti Hınıs belediye Başkan Adayı: Erdoğan Eren

AK Parti Horasan belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydın

AK Parti İspir belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun (İTTİFAK MHP)

AK Parti Karaçoban belediye Başkan Adayı: Sefat Gümüş

AK Parti Karayazı belediye Başkan Adayı: Sedat Karaduman

AK Parti Köprüköy belediye Başkan Adayı: Osman Belli

AK Parti Narman belediye Başkan Adayı: Burhanettin Eser

AK Parti Oltu belediye Başkan Adayı: Celal Çelebi

AK Parti Olur belediye Başkan Adayı: Tahsin Oktay

AK Parti Pasinler belediye Başkan Adayı: Ahmet Dlekli

AK Parti Pazaryolu belediye Başkan Adayı: İbrahim Şahin

AK Parti Şenkaya belediye Başkan Adayı: Yavuz Bedir

AK Parti Tekman belediye Başkan Adayı: Mustafa Engin

AK Parti Tortum belediye Başkan Adayı: Ömer Hancı

AK Parti Uzundere belediye Başkan Adayı: Hilmi Aktoprak (İTTİFAK MHP)

AK Parti cumhur ittifakı kapsamında İspir ve Uzundere ilçelerinde MHP'yi destekleyecek.

ERZURUM

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2015 itibarıyla 779.321 kişilik nüfusa sahiptir ve 999 kişi göç vermiştir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir. Denizden yüksekliği yaklaşık 1900 m olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeridir. Şehir, tarihî eserleri ve kış sporları tesisleriyle de tanınır. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup şehir son yıllarda kış turizmiyle de öne çıkmaktadır. Soğuk iklimi sebebiyle sanayisi gelişmemiştir. 25.066 km² yüzölçümüne sahip il arazisinin %15,17'si tarımsal amaçlı olarak kullanılabilir konumdadır.