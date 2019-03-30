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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 16:38

kimdir, nerelidir? Esenyurt Belediye Başkan Adayı ?

Esenyurt Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde en kritik illerden biri İstanbul olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de Esenyurt olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'nin kim olduğunu merak ediyor. İşte Azmi Ekinci'nin özgeçmişi...

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci kimdir?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde 'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı ilçenin mevcut belediye başkanı oldu. Peki ve nerelidir? İşte detaylar...

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AZMİ EKİNCİ KİMDİR?
Azmi Ekinci, 1 Eylül 1968'de Malatya'da doğdu. Baba adı Şemsettin, anne adı Hanım'dır. Elektrik Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Siyasi hayatına Ümraniye'de AK PARTİ Meclis Üyesi Adayı olarak başladı. Ümraniye'de AK PARTİ İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında AK PARTİ Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyesidir. Türkiye - Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.

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