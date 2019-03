31 Mart yerel seçimleriyle birlikte Belediye Başkan Adayları da araştırılmaya başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti adayı olan Uğur İbrahim Altay'ın yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında ayrıntılı araştırma yapılıyor. AK Parti Konya Büyükşehir Belediyesi adayı olan Uğur İbrahim Altay hakkında tüm detayları haberimizde sizler için verdik. Ak Parti Konya Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay kimdir?

Ak Parti Konya Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK 'ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanı

Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcısı

İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanı Konya Belediyeler Birliği Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Osmanlılar Devrinde Konya

Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II.Murat'ın uğrak yeridir. İlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder. Ünlü şairler, bilginler, tarihci ve filozofların toplandığı merkez halindedir. Bu dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler v.s eserler meydana getirilir.

Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri

Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır.

Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da yenileşmeler başlamış Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 1889 yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 530'a ulaşmıştır.

Cumhuriyet Devrinde Konya tarihi

29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da İlk, orta, Lise ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak öğretmen yetiştiren okullar ile teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek çoğaltılmıştır.

Kültür Bakanlığının kurulması ile kütüphaneler ve müzeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın korunması 2863 ve değişik 3386 Sayılı " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu " çerçevesinde Kültür Bakanlığının denetimine verilmiştir. Tüm illerde Bakanlığı temsil edecek İl Kültür Müdürlükleri teşkilatlandırılarak Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat hareketleri sistematik hale getirilmiştir.