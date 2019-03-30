Mehmet Tevfik Göksu, aktif olarak Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. AK Parti Esenler Belediye Başkanlığı için tekrardan Mehmet Tevfik Göksu'yu aday gösterdi. Peki Mehmet T. Göksu kimdir?

Göksu, 1966 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan belediye başkan adayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmasını Siyaset Sosyolojisi üzerine tamamladı.

BAŞKAN DANIŞMANLIĞI YAPTI

Tevfik Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla temas halinde olan Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı da yaptı. Sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

AK PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Göksu, 2009 Yerel Seçimleri'nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilerek seçimleri kazandı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, seçimleri kazanan isim oldu. Evli ve dört çocuk babası Mehmet Tevfik Göksu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı oldu.