2019 Ağrı seçim sonuçları! 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanları belli olacak. Yerel seçim öncesinde, seçim takvimi ve belediye başkan adayları listeleri açıklanmıştı. Ağrı AK Parti Belediye Başkan adayı Savcı Sayan. MHP adayı ise Ahmet Şimşek oldu. Ağrı belediye başkan adayının kim olduğu araştırılıyor. 2019 Ağrı seçim sonuçları! Tüm detaylarıyla haberimizde…

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN KİMDİR?

1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak'da doğdu.

İlk öğrenimini Tutak'da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt'de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır.

İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur.

Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Ağrı Belediye Başkan adayı oldu.