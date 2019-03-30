AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldukça merak ediliyor.Zeynel Abidin Beyazgül önceden hangi noktalarda görev aldı. İşte Zeynel Abidin Beyazgül kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi... Zeynel Abidin Beyazgül, 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulundu. AK Parti Genel Merkezi, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresi ile Yusuf Eğilmez'in yerine AK Parti Şanlıurfa il başkanı olmuş, 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazelemiş, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.



ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Zeynel Abidin Beyazgül 1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1985-1996 yılları arasında avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 tarihinden sonra İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 01.04.2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulundu. AK Parti Genel Merkezi, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresi ile Yusuf Eğilmez'in yerine AK Parti Şanlıurfa il başkanı olmuş, 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazelemiş, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.

Şanlıurfa tarihi

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki adıyla Urfa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dokuzuncu şehri. 2013 itibarıyla 1.801.980 nüfusa sahiptir. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınırı vardır. Şehrin eski isimleri Ur, Urhoy, Urhei, Orhei, Orhayi, Ruhai, Ruhha, Ar-Ruha, Reha ve Edessa'dır. Kurtuluş Savaşında gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılından sonra "Şanlı" unvanını almıştır.