Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları ile ilgili detayları açıkladı. YSK'nın Seçim Takvimi'ne göre, seçim yasakları 30 Mart Cumartesi günü başlayacak. Şimdi vatandaşlar 31 Mart seçim yasakları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte seçim yasağı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Oy verme işlemi pazar günü yurdun doğu kısmında saat 7-16, batıda ise 8-17 saatleri arasında gerçekleşecek.

Büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi için turuncu, belediye başkanlığı için mavi, belediye meclisi üyeliği içinse sarı renkli oy pusulası kullanılacak ve pusulalar tek zarfa konulacak.

Oy verme işlemi bitmeden önce sandıklar açılamayacak.

Sandık kurulu başkanının çağrısı dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecekler.

Seçim günü sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecek.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Düğünler ise seçim yasaklarına uymak koşuluyla saat 18:00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayiş görevlileri dışında kanunda belirtilen silahlar, köy kasaba ve şehirlerde taşınamayacak.

SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seçim yasakları 30 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Bu saatten itibaren hiçbir yayın ve yayım organında propaganda yapılamayacak. Yasaklar başladıktan sonra, resmi hizmete mahsus araçlar kullanılamayacak. Seçim bürolarının faaliyetleri sona erecek.

Oy verme günü her tülü yayın organında 18 ila 21 arası seçim sonuçlarıyla ilgili tahmin yapılamayacak. Sadece YSK'nın tebliğlerine yer verilebilecek. Saat 21:00'den sonra da tüm yayınlar serbest olacak. Fakat YSK'nın talebiyle yayın saati geri ya da ileri alınabilecek.