Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CHP MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ KILIÇ KİMDİR?

Ali Kılıç, 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarında siyasetle tanıştı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.



2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi.