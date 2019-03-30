1 Nisan Pazartesi günü eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açıık mı?

31 Mart yerel seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta sandık başına gidecekler. 31 Mart seçim sonrası, 1 Nisan'da okulların tatil edildiği bilgisinin gelmesinin ardından vatandaşlar, bankalar ve kurumların açık olup, olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü eczanele, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açık mı? İşte ayrıntılar...

1 NİSAN'DA BANKALAR ECZANELER, HASTANELER AÇIK MI?

31 Mart yerel seçim sonrası 1 Nisan'da bankalar ve kurumların açık olup, olmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamaya göre 1 Nisan Pazartesi günü bütün kamu kurumları açık olacak.

Böylelikle, eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT 1 Nisan 2019 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.