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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 16:14

1 Nisan Pazartesi günü eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açıık mı?

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesinin ardından vatandaşların merak ettiği diğer konular arasında bankalar ve kurumların hizmet verip vermeyeceği oldu. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açık mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

1 Nisan'da bankalar açık mı?

31 Mart yerel seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart'ta sandık başına gidecekler. 31 Mart seçim sonrası, 1 Nisan'da okulların tatil edildiği bilgisinin gelmesinin ardından vatandaşlar, bankalar ve kurumların açık olup, olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü eczanele, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açık mı? İşte ayrıntılar...

1 NİSAN'DA BANKALAR ECZANELER, HASTANELER AÇIK MI?

31 Mart yerel seçim sonrası 1 Nisan'da bankalar ve kurumların açık olup, olmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamaya göre 1 Nisan Pazartesi günü bütün kamu kurumları açık olacak.

Böylelikle, eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT 1 Nisan 2019 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

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