Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini tek tek not ettik. Hataları bizzat sahada tespit etme imkanı bulduk.



- Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada.



- Bay Kemal ve arkadaşları ekonomi çok kötü diyor. Biz yerel seçim yapıyoruz. Hangi ekonomiyi çözüyorsun? Ekonominin hangi anahtarı var sende, sen önce personelinin maaşını nasıl ödeyeceksin? onu konuş, ekonominin dümeninde ben varım.



- Girdiğimiz her seçimi kazandık, partimizi kurduk 16 ay sonra seçimde birinci olduk.



- Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir siyasetçi olarak söylüyorum. Sizlerin desteği ile 14 seçim kazanmış bir siyasetçiyim.



- Bay Kemal 15 Temmuz gecesi için bana da haber verseler ben de orada olurdum diyor, on binler oradaydı, sen niye gelmedin?



- (Sezai Temelli hakkında) Bu adam aslında Kürt değil. Kürtler adına konuştuğunu söylüyor. Türkiye'de Kürdüistan diye bir bölge var mı? Kürdistan'a mı gitmek istiyorsun? Irak'ın Kuzeyinde var. Terör sevicinleri ile birlikte oraya git.