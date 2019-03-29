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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 21:12

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan , Sarıyer'de halka hitap ediyor...

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Başkan , Sarıyer'de halka hitap ediyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalrından satır başları:

Bu 8.mitingim. Yarın da 6 ilçemizi daha ziyaret ederek 8 Şubat'ta başladığımız seçim çalışmamızı nihayetine ulaştıracağız. Pazar günü milletimiizn takdirini bekleyeceğiz. Bazıları anketler yapıyor hiç kafanıza takmayın. Pazar günü anketleri göreceğiz.

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