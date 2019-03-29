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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 10:21

Son dakika: Bakan 'dan operasyonu sonrası flaş mesaj

Milli Savunma Bakanı : "(’deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatı) Bunların devamı gelecek."


Milli Savunma Bakanı , gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatı ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Operasyonların devamı gelecek." dedi.

İşte Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'NİN GOLAN TEPELERİ KARARI
Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer.

EGE'DEKİ GELİŞMELER
Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE
OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor.

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