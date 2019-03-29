

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kandil'deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatı ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Operasyonların devamı gelecek." dedi.

İşte Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'NİN GOLAN TEPELERİ KARARI

Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer.

EGE'DEKİ GELİŞMELER

Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor.