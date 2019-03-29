Son dakika: İşte adım adım Kandil operasyonu

Kandil bölgesinde üst düzey yöneticileri tespit eden MİT, koordinatları TSK'ya bildirdi. Bayraktar İHA ile takibe alınan, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, F-16'lar tarafından nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda PKK'nın sözde "Dışişleri Bakanı" Altun'un ağır yaralandı. Aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.





EN BÜYÜK KAMP

Görüntülere göre; ortak operasyonda etkisiz hale getirilen Altun ve yanındakiler, bölgedeki en büyük kamplardan biri olan Brava'dan çıkış yapıyor. Kampın doğusunda bulunan Piranşehir yerleşim biriminde, PKK'nın üst düzey yöneticileri (Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan gibi isimler) bulunuyor. Güvenlik gereği, Kandil'e inemeyen sözde üst düzey yöneticilerin, bölgedeki kamplarla olan iletişimi, Altun ve beraberdeki isimlerce sağlanıyor. Telsiz ve telefon kullanmaları halinde yerleri tespit edileceğini bilen PKK'lılar, bilgi akışını ve emirlerini en güvendikleri isimlerle sağlama yoluna gidiyor.







MİT, Altun ve beraberindekilerin, Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gideceği istihbaratı aldıktan sonra harekete geçiyor. Altun'un Abu Bakra Köyü'nde bir toplantıya katılacağı tespit edilince, bölgeye gidiş yolları takip altına alınıyor. Operasyon öncesi teröristlerin kullanacağı alternatifler de araştırıldı. Yapılan değerlendirmede, bölgedeki 3500 rakımlı Çamça dağının etrafından dolaşma, güney sınırına inme ya da bölgedeki bir geçidi kullanarak Mirabat bölgesi üzerinden istenilen noktaya ulaşma ihtimali bulunduğu ortaya çıkarıldı. Her güzergah için ayrı ayrı önlem alındı.

Takip altındaki terörisler, kestirme yol olarak geçidi kullanmayı tercih edince, Bayraktar İHA'nın anlık izlemesi ile teröristlerin konumu TSK'ya bildirildi. F-16'lar, milli yapım lazer güdümlü füzeler ile nokta atışıyla terörist grup vuruldu.



İŞTE TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI: