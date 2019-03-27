Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.03.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 13:10

'tan 'deki operasyona çarpıcı yorum: Bu haberde tam bağımsız güçlü Türkiye var

Terör örgütü 'nın elebaşı ’ın yakın adamlarından ve beraberindekilerin ’e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü , "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye’ var” dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSelçuk Bayraktar'tan Kandil'deki operasyona çarpıcı yorum: Bu haberde tam bağımsız güçlü Türkiye var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri