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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 21:05

'li 'nde rüşvet çarkı! Meclis üyesi itiraf etti

Genel Başkanı 'nun sözde 'nde hep yanında olan CHP Bakırköy Meclis üyesi ve Erzi̇ncan Beledi̇ye Başkan adayı , esnaftan aldığı 200 bin liralık rüşveti, "Parayı başkan aldı" di̇yerek Bakırköy Beledi̇ye Başkanı Bülent Keri̇moğlu'nun rüşvet çarkına ortak olduğunu itiraf etti. Esnafın, Bakırköy'de bir depoyu nargileciye çevirmek istediği için rüşvet verdiği ama ruhsatın çıkmadığı da ortaya çıktı. İşte CHP'li 'ndeki rüşvet kavgasının belgesi o görüntüler...

'nin Bakırköy Meclis üyesi ve Erzi̇ncan Beledi̇ye Başkan Adayı 'ın Yeşilyurt'taki gayrimenkul ofisinde çekilen skandal görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bakırköy'de bir depoyu nargileciye çevirmek isteyen esnaf İsmail Taş'a 200 bin lira rüşvet verdiğini ama ruhsatın çıkmadığını söylüyor. Taş ise "Parayı başkan aldı diyerek" CHP'li Bakırköy Beledi̇ye Başkanı Bülent Keri̇moğlu'nun da rüşvet pazarlığına ortak olduğunu adeta itiraf ediyor.

BAY KEMAL'İN HEP YANINDAYDI
İsmail Taş, CHP Genel Başkanı 'nun sözde 'nde hep yanında olan isimdi.

İŞTE O İSİMLER

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