CHP'nin Bakırköy Meclis üyesi ve Erzi̇ncan Beledi̇ye Başkan Adayı İsmail Taş'ın Yeşilyurt'taki gayrimenkul ofisinde çekilen skandal görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bakırköy'de bir depoyu nargileciye çevirmek isteyen esnaf İsmail Taş'a 200 bin lira rüşvet verdiğini ama ruhsatın çıkmadığını söylüyor. Taş ise "Parayı başkan aldı diyerek" CHP'li Bakırköy Beledi̇ye Başkanı Bülent Keri̇moğlu'nun da rüşvet pazarlığına ortak olduğunu adeta itiraf ediyor.

BAY KEMAL'İN HEP YANINDAYDI

İsmail Taş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'nde hep yanında olan isimdi.

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