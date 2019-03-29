Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 4 sanık ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya gelmedi.

BU ÖLÜMDEN SİZ SUÇLUSUNUZ

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Hatice Türk, muhasebe müdürü olduğunu, yıkımda işçinin vefat ettiği haberini alınca olay yerine gittiğini anlatarak, olay yerine gelen savcı ve belediye başkanının maktulün başında konuştuklarını, birkaç dakika sonra müşteki Alper İnanç'ın belediye başkanına hitaben "Bu işçinin ölümünden siz sorumlusunuz, siz tedbir almadığınız için bu işçi öldü."dediğini söyledi.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ VE YUMRUKLADI

Tanık Türk, "Bunun üzerine Bülent Kerimoğlu, Alper İnanç'ın üzerine yürüdü ve yumrukladı. Korumalar, başkanı geri çekti. Belediye Başkanı, Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan'ı görünce onlara saldırmaya çalıştı araya korumalar girdiği için vuramadı, korumalar vurdu. Zabıtalar da vardı, onlar da vurdu, başkanı geri çektiler. Sanık Zeynel Öncü, iki eli ile Serhat Varan'ı itti ve eli ile vurdu. İkisinin arasında kaldım. O arada arkadan vurmaya devam ediyordu. Serhat Bey hiçbir şey yapmıyordu, sadece orada duruyordu. Zaten kendisi de bu esnada cep telefonuyla görüntü aldı." diye konuştu.

Her taraftan darbe aldıklarını, Zeynel Öncü ve Kerimoğlu'nun vurduğunu gördüğünü aktaran tanık Türk, olay yeri savcısının her şeyi gördüğünü, olay yerinden kurtulup karakola sığındıklarını kaydetti.

KORUMALARI DA TEKMELEDİ

Tanık Arzu Birer, kaza haberi geldiğinde ölüm olayını öğrendiğini, olay yerinde savcıyı gördüğünü, daha sonra da belediye başkanının geldiğini dile getirerek, "Belediye başkanına, 'Gerekli önlemler alınmadığı için ölümden siz sorumlusunuz.' diye seslendiğinde başkan, Alper Bey'e yumruk attı, araya korumalar girdi, başkanı geriye doğru çekti. O sırada Kerimoğlu, Serhat Varan ve Mehmet Şeref Varan'ın üzerine yürüdü. En son Yunus Bey yerde yatıyordu. Korumaları da tekme atarken gördüm." ifadelerini kullandı.

Tanık Nilgün Yıldırım da düğün organizasyonu işi yaptığını, olay yerinde malzemeleri olduğunu ifade ederek, yıkım esnasında kendisinin de zarar gördüğünü, sözleri üzerine Başkan Kerimoğlu'nun sinirli bir şekilde Alper'in üzerine yürüdüğünü ve yumruk attığını anlattı.

Sanık Bülent Kerimoğlu'nun avukatı, tanık beyanlarını kabul etmediklerini, çelişki olduğunu söyledi. Yeni olay yeri görüntülerini mahkemeye sunacaklarını belirten avukat, belediye işçilerinden başkanın saldırmadığına dair tanıklarının olduğunu, gelecek celse bu kişilerin dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme, Kerimoğlu'nun avukatına olay görüntülerini mahkeme sunması ve tanıklarını bildirmesi için süre vererek, duruşmayı erteledi.





İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfı'nın kaçak inşaatının Bakırköy Belediyesince yıkılmaya başlandığı sırada bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.?

Bunun üzerine olay yerine giden sanıklar ile 2 müşteki arasında tartışma yaşandığı anlatılan iddianamede, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yanındaki 7 sanığın nüfuzlarını kullanarak müştekileri darbettikleri, Kerimoğlu'nun müştekiler ve Alper İnanç'a sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu, "seni öldüreceğim" dediği kaydediliyor.?

İddianamede, 7 sanığın 5 kişiye karşı ''basit yaralama'' suçundan 2,5 yıldan 7,5'ar yıla, Bülent Kerimoğlu'nun ise 5 kişiyi ''basit yaralama'', 2 kişiye ''hakaret'' ve bir kişiye karşı ''tehdit'' suçundan 3,5 yıldan 13,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

