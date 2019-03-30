31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kala anket şirketleri bir bir yerel seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. Bu bağlamda 24 Haziran seçiminin bileni ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı son anket kamuoyu ile paylaşıldı.
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kala anket şirketleri bir bir yerel seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. Bu bağlamda 24 Haziran seçiminin bileni ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı son anket kamuoyu ile paylaşıldı.
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