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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 09:30

24 Haziran seçimini bilen şirket son nı açıkladı

2019 lerine 2 gün kala ORC son nı kamuoyu ile paylaştı.  İstanbul'da Binali Yıldırım 2,4 puan önde görünürken Ankara'da ise Mehmet Özhaseki 0,7 puan önde.

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