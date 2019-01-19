Metin Topuz’a müebbet

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz casusluktan tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Topuz'un FETÖ'nün giriştiği kumpas soruşturmalarında kendisine iletilen bilgiler ışığında soruşturmaları yönlendirmede aktif rol aldığı vurgulandı. Ayrıca firari FETÖ'cü Adil Öksüz ile de irtibatı olduğu iddianamede yer aldı.
NAZİF KARAMAN
NAZİF KARAMAN
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