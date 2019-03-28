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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 23:57

Başkan Erdoğan paylaştı: lı kardeşim bölücülere, taşeronluk yapanlara prim vermez

Başkan , "Milletimiz bize sahip çıkarsa, 'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Ankara paylaşımı

Başkan , Twitter hesabından, partisinin bugün 'nın ilçelerindeki mitinglerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ankaralıların namerde boyun eğeni ve boyun bükeni sevmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ankaralı basiret sahibidir; onun için lafa değil, icraata bakar. Ankaralı feraset sahibidir; onun için vaade değil esere, hizmete bakar. Ankaralı dürüsttür, namusludur; samimiyete, ahlaka, erdeme bakar. Onun için alengirli işlere bulaşanlardan, defolu isimlerden hazzetmez. Benim Ankaralı kardeşim vatanseverdir, milletperverdir. Onun için bölücülere taşeronluk yapanlara prim vermez. Ankaralı kardeşim cesurdur, yiğittir, delikanlıdır, harbi ve hasbidir. Onun için namerde boyun eğeni, boyun bükeni sevmez. Milletimiz bize sahip çıkarsa, 'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum."

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