A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Satır Arası" programında; PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı olan ve CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden belediye meclis üyesi adayı yapılan 336 kişinin bölgelere ve illere göre dağılımı Türkiye haritasında gösterildi.



PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Programda; Marmara Bölgesi'nde 48; Ege Bölgesi'nde 28; Akdeniz Bölgesi'nde 35; Karadeniz Bölgesi'nde 2; İç Anadolu Bölgesi'nde 16; Doğu Anadolu Bölgesi'nde 116 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 91 kişinin PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı olduğu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden meclis üyesi adayı gösterildiği ifade edildi.



336 MECLİS ÜYESİ ADAYI TÜRKİYE HARİTASINDA GÖSTERİLDİ

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın katıldığı programda; PKK/KCK terör örgütü iltisaklı olmasına rağmen meclis üyesi adayı yapılan kişilerin illere göre dağılımı haritada gösterildi.



HAKKARİ'DE YÜZDE 1.43 OY ALAN CHP; ÖRGÜTLE İLTİSAKLI 27 KİŞİYİ ADAY GÖSTERDİ

Programda; 2014 yerel seçimlerinde Hakkari'de yüzde 1.43 oy alan CHP'nin listelerinde örgütle iltisaklı 27 kişinin olduğu, aynı ilde örgütle bağlantılı 4 kişinin de İYİ Parti'den aday olduğu ifade edildi.



MERSİN'DE CHP 14, SAADET PARTİSİ 1 KİŞİYİ ADAY GÖSTERDİ

2014 yerel seçimlerinde Mersin'de; yüzde 28.33 oy alan CHP; örgütle iltisaklı 14 kişiyi aday gösterdi. Aynı ilde yüzde 0.64 oy alan Saadet Partisi örgütle bağlantılı bir kişiyi aday göstermiş.



2014 yerel seçimlerinde Kocaeli'nde 26.16 oy alan CHP, PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı 14 kişiyi, yüzde 4.96 oy alan Saadet Partisi de örgütle bağlantılı 4 kişiyi aday gösterdi. Giresun ve Trabzon'da; PKK/KCK terör örgütü iltisaklı birer kişi Saadet Partisi'nden aday gösterildi.



31 Mart yerel seçimlerinde PKK/KCK terör örgütü iltisaklı 226'ü CHP'den, 81'i Saadet Partisi'nden, 29'u ise İYİ Parti'den aday gösterilmişti.



PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı 336 adayın bölgelere ve illere göre dağılımı şöyle:



MARMARA BÖLGESİ (48)



BALIKESİR- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi



BURSA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



EDİRNE- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



İSTANBUL- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 14

CHP listesinden aday gösterilen 13 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



KIRKLARELİ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



KOCAELİ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 19

CHP listesinden aday gösterilen 14 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 4 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



SAKARYA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi



TEKİRDAĞ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 4

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



YALOVA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi



EGE BÖLGESİ (28)

AYDIN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 4

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 2 kişi



İZMİR- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 15

CHP listesinden aday gösterilen 14 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



MANİSA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 6

CHP listesinden aday gösterilen 6 kişi



MUĞLA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



UŞAK- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



AKDENİZ BÖLGESİ (35)

ADANA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 10

CHP listesinden aday gösterilen 10 kişi



ANTALYA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 5

CHP listesinden aday gösterilen 4 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



HATAY- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi



KAHRAMANMARAŞ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi



MERSİN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 15

CHP listesinden aday gösterilen 14 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



OSMANİYE- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi



İÇ ANADOLU BÖLGESİ (16)

ANKARA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi



ÇANKIRI- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi



ESKİŞEHİR- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



KAYSERİ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 3

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



KIRIKKALE- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi



KIRŞEHİR- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



KONYA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 7

CHP listesinden aday gösterilen 7 kişi



KARADENİZ BÖLGESİ (2)

GİRESUN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



TRABZON- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (116)

AĞRI- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS

ÜYESİ ADAYI: 12

CHP listesinden aday gösterilen 6 kişi

Saadet Partisi listesinden aday gösterilen 6 kişi



ARDAHAN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 3

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



BİNGÖL- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 6

CHP listesinden aday gösterilen 3 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 2 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



BİTLİS- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 12

CHP listesinden aday gösterilen 4 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 4 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 4 kişi





ELAZIĞ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 6

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 4 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



ERZİNCAN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi



ERZURUM- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 1

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi



HAKKARİ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 31

CHP listesinden aday gösterilen 27 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 4 kişi



IĞDIR- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 7

CHP listesinden aday gösterilen 5 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 2 kişi



KARS- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 6

CHP listesinden aday gösterilen 6 kişi



MUŞ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 16

CHP listesinden aday gösterilen 4 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 9 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 3 kişi



TUNCELİ- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 9

CHP listesinden aday gösterilen 9 kişi



VAN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 6

CHP listesinden aday gösterilen 4 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 2 kişi





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (91)

ADIYAMAN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 16

Saadet Partisi listesinden aday gösterilen 13 kişi

CHP listesinden aday gösterilen 2 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



BATMAN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 11

Saadet Partisi listesinden aday gösterilen 5 kişi

CHP listesinden aday gösterilen 6 kişi



DİYARBAKIR- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 9

Saadet Partisi listesinden aday 6 kişi

CHP listesinden aday gösterilen 3 kişi



GAZİANTEP- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 16

CHP listesinden aday gösterilen 16 kişi



MARDİN- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 9

CHP listesinden aday gösterilen 8 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



SİİRT- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 21

Saadet Partisi listesinden aday gösterilen 8 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 7 kişi

CHP listesinden aday gösterilen 6 kişi



ŞANLIURFA- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 2

CHP listesinden aday gösterilen 1 kişi

İYİ Parti listesinden aday gösterilen 1 kişi



ŞIRNAK- PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI: 7

CHP listesinden aday gösterilen 6 kişi

Saadet Partisi listesinden aday 1 kişi



MERAL AKŞENER'İN SAVUNDUĞU MECLİS ÜYESİ ADAYLARI KİMLER?

"Satır Arası" programında; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, PKK/KCK terör örgütü iltisaklı 29 kişinin partisinden meclis üyesi adayı yapılmasını savunması ve "Bu 29 arkadaşın ortak özelliği bir kişi hariç Kürt olmaları… Bu arkadaşlarımızın tamamının İYİ Parti'den belediye başkan meclis üyelerine aday olmaları…" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Programda; İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP'den meclis adayı gösterilen kişilerin özgeçmişleri ekranda gösterildi:



ÜNAL AYAZ (İYİ Parti-Van/Çaldıran-İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı):

6 Ağustos 2014 günü saat:22.30 sıralarında Özalp Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle çıkan çatışma sonucunda Muhammet Hasan Zade isimli örgüt mensubu ölü olarak ele geçirildi. Muhammet Hasan Zade'nin ölümünü protesto etmek amacıyla 8 Ağustos 2014 günü Çaldıran ilçesinde BDP (Barış Ve Demokrasi Partisi) organizesinde 120-130 kişilik bir topluluğun katılımıyla Çaldıran-Doğubayazıt Caddesi üzerinde bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yürüyüş esnasında, aynı cadde üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çaldıran Tugay Komutanlığı önüne gelen örgüt mensubu şahıslar, askeri nizamiyeleri taşlayarak molotofkokteyli attı, daha sonra şahısların geri dönerek aynı cadde üzerinde bulanan mobese direklerine saldırdı ve mobeseleri kullanılamaz hale getirdi. Aralarında Ünal Ayaz'ın bulunduğu örgüt mensuplarının, eyleme müdahale için gelen güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taşlı saldırıda bulundukları, söz konusu olaya karışan ve organize eden şahıslar arasında olduğu tespit edildi. Ünal Ayaz, 13 Ağustos 2017 tarihinde 05.00 sıralarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyetlerden dolayı gözaltına alındı.



İMADETTİN TAŞ (İYİ Parti Bitlis/Hizan İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı):

2010 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'ın ülkemize getirilişinin yıl dönümünde Mersin/Akdeniz ilçesinde Siteler Polis Merkezi Amirliği'ne taşlı/sopalı saldırı girişimi eyleminde bulunan şahıslar arasında yer aldı ve gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı 2010 yılında tutuklandı. 2011 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde Abdullah Öcalan'a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla açlık grevi eylemine katıldı



MEHMET ÖZMEN (İyi Parti Muş Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Adayı):

PKK terör örgütüne örgüte erzak temin ettiğinden 2 Temmuz 1993 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. PKK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklandı, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nden 14 Ekim 1993 tarihinde tahliye oldu. 16 Şubat 1995 günü yakalanan Kendal kod adlı Mustafa Çağlayan ifadesinde oluşturulan Köy Kometisi'nde yer aldığı, örgüte yardım yataklık yaptığı, örgüte gelen gıda ve silah mühimmatı örgüt kamplarına taşıdı.





CENGİZ BÜYÜKSU (İYİ PARTİ Hakkari/Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Belediye Meclis Üyesi Adayı):

1999 yılında Hakkari Valisi Nihat Canbolat'a yönelik olarak gerçekleştirilen intihar saldırısı sonrasında yapılan çalışmalarda, intihar saldırısını gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım yataklık suçundan tutuklandı. 2012 yılında PKK/KCK terör örgütünün şehir merkezlerindeki faaliyetlerinin tek çatı altında yönetilmesi ve organize edilmesi amacıyla hayata geçirilen KCK/TM bünyesi içerisinde Hakkari Yüksekova ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.



SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY GÖSTERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI



Haydar GÖZEL (Saadet Partisi Adıyaman/Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı):

2012 yılında PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan şahıslar tarafından 12 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlatılan süresiz/dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine destek vermek amacıyla, Adıyaman BDP organizesinde yapılan bir günlük açlık grevine katıldı.

20 Temmuz 2015 tarihinde Adıyaman Merkez Boğazözü Köyü kürk mezrasında yaşanan sıcak temas neticesinde bir askerin şehit olduğu, iki askerin ise hafif yaralandığı çatışma bölgesine örgüt mensuplarına -sözde- canlı kalkan olmak için giden şahıslar arasında bulundu.

17 Haziran 2017 tarihinde Erzurum Şenkaya İlçesi kırsalında etkisiz hale getirilen -sözde- Serhat Eyaleti 4. bölge genel sorumlusu Alişer kod adlı Zeynal Leblebici isimli örgüt mensubunun cenazesine katıldı. YPG-PYD terör örgütü mensubu Timuçin KÖÇER isimli şahsın Adıyaman ilinde yapılan cenaze törenine katıldı.



MİTHAT YILMAZ (Saadet Partisi Bitlis/Hizan İlçe Belediye Meclisi Üyeliği Adayı):

Bitlis/Hizan kırsalında faaliyet yürüten Dersim kod adlı Recep Yaşar isimli örgüt mensubu, güvenlik güçlerimiz ile 6 Kasım 2016 tarihinde girdiği çatışmada yaralandı. Mithat Yılmaz, örgüt mensuplarıyla Esentepe Mahallesi Horozdere caddesi No:28 Daire:2 Hizan/Bitlis adresindeki ikametinin bodrum katında tedavi edilmek üzere saklandı. Hizan Belediyesi'nde memur olarak çalışırken 14 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi.



TEVFİK AKKAYA (Saadet Partisi Muş/Bulanık İl Genel Meclis Üyesi Adayı):

15 Aralık 2009 tarihinde meydana gelen olaylara ait kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu olaylara katılarak "yağma, taşlı/molotolu saldırı, kamu malına zarar verme suçlarını gerçekleştiren şahıslardan olduğu tespit edildi.



İLHAN AYDIN (Saadet Partisi Siirt/Merkez Gökçebağ Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı):

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundu. 2005 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklandı ve Siirt E Tipi Cezaevine konuldu. Siirt Merkez Gökçebağ köyü kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.



Hüseyin ATAŞ (Saadet Partisi Van/İpekyolu İlçesi, İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı):

2014 yılında Van ilinde YDG-H organizesindeki kanunsuz sokak eylemlerine katılan, eylemci grupları yönlendiren ve eylemlerde kullanılmak üzere molotof, ses bombası, havai fişek temin ettiği tespit edildi.



CHP'DEN ADAY GÖSTERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

ŞÜKRÜ BAYAV – (CHP Adana/Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1996 yılında PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla ilişki irtibatından dolayı gözaltına alındığı, 10 Aralık 2003 yılında PKK/KCK terör örgütü güdümünde Adana ilinde molotoflu eylemlere katıldığı ve gözaltına alınarak tutuklandığı ifade edildi. 2 kız kardeşi ve bir kızının PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edildi.



İLYAS ARZU (CHP Adana/Karataş İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı) 2010'da Seyhan İlköğretim Okulu'nda ele geçirilen patlayıcı maddeyi hazırlayan Aslan İlhan'la irtibatı tespit edildi. Molotoflu eyleme katıldı.



BURHAN YANIK (CHP Hakkari/Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı) PKK/KCK terör örgütüne mühimmat ve maddi yardımda bulunduğu, kurye/içbirlikçilik yaptığı, 2012-2013 yıllarında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevinde tutuklu/hükümlü olarak bulunduğu tespit edildi.



ABDULBAKİ KARAAĞAÇ (CHP Antalya/Kepez İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)1991 yılında Terör Örgütü Propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı tespit edildi.



DAİMİ GÖZE (CHP Bingöl/Yedisu İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı) 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklandığı 2018 yılında tahliye olduğu ifade edildi.



MEHMET AYNA (CHP Bingöl/Yayladere İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı) Bingöl ili Yayladere ilçesi Doğucak köyünde ve Karakoçan ilçe merkezinde terör örgütü mensuplarına kuryelik yaptığı tespit edildi.



MUSA AYDIN (CHP Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı) 2014-2016 yıllarında Adıyaman Üniversitesi'nde terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, 2016 yılında gözaltına alındığı ve tutuklandığı, 2017 yılında tahliye olduğu, tahliye olması akabinde HDP Gaziantep il teşkilatında faaliyet gösterdiği bildirildi.