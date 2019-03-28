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  • 28.03.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 23:43

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Terör örgütü 'nın elebaşı ’ın yakın adamlarından ve beraberindekilerin Kandil’e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Müdürü , "’mızın başarılı operasyonlarında Milli ’larımızın isabetli vuruşlarının yankısı terör destekçisi sözde siyasetçilerden geliyor. Teröristleri, terör destekçilerini ve ." ifadesini kullandı.

Terör sevicileri üzmeye devam edeceğiz

ve ortak operasyonunda elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı 'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen operasyona ilişkin bir açıklama yapan Müdürü 'tan geldi. Bayraktar, "TSK'mızın başarılı operasyonlarında Milli 'larımızın isabetli vuruşlarının yankısı terör destekçisi sözde siyasetçilerden geliyor.Teröristleri, terör destekçilerini ve ." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "Milli SİHA'larımız ve Roketsan üretimi Milli Akıllı Mühimmat dünyada kendi sınıfının en iyileri. Maliyetleri de dünyadaki emsallerinin 5'te biri. İkisi de dışarıdan tedarik edemediğimiz stratejik teknolojiler. TSK'mız dünyada bu teknolojiyi en etkin kullanan üç ülkeden biri.Bu güvenlik hizmetini milletimize bu kadar başarılı şekilde sunan TSK'mıza Rabbim zeval vermesin." dedi.

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