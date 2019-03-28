MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen operasyona ilişkin bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'tan geldi. Bayraktar, "TSK'mızın başarılı operasyonlarında Milli SİHA'larımızın isabetli vuruşlarının yankısı terör destekçisi sözde siyasetçilerden geliyor.Teröristleri, terör destekçilerini ve terör sevicileri üzmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "Milli SİHA'larımız ve Roketsan üretimi Milli Akıllı Mühimmat dünyada kendi sınıfının en iyileri. Maliyetleri de dünyadaki emsallerinin 5'te biri. İkisi de dışarıdan tedarik edemediğimiz stratejik teknolojiler. TSK'mız dünyada bu teknolojiyi en etkin kullanan üç ülkeden biri.Bu güvenlik hizmetini milletimize bu kadar başarılı şekilde sunan TSK'mıza Rabbim zeval vermesin." dedi.