Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çubuk mitinginde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarındna satır başları:

Derslik başına düşen öğrenci sayısını orta öğretimde 30'dan 22'ye düşürdük. Bizim referansımız bugüne kadar laf üretenlerden farklı olarak yaptığımız yatırımlardır. Geçtiğimiz yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Karagöl'ü koruma altına aldık. Çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları yakından biliyorum. Türk ekonomisine yönelik saldırıdan en çok mağdur olan üreticiler.

"MANSUR YAVAŞ'IN KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR FARKLI OLABİLİR Mİ?"

Mansur Yavaş gibi birisini getirdi Ankara'ya büyükşehir belediye başkan adayı yaptı. Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan bir farklı olabilir mi? Biz inşa etmek için yola çıktık, onlar yıkmak için karşımıza çıktılar. Size bu topraklarda mama yok. Defolun Kürdistan'a gidin.

Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradalerindedir, nereye isterkerse oraya kullanırlar.

KUR AÇIKAMASI

Bir daha kur, faiz ve enflasyon şer üçgenine sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız.

Çubuk'ta bir aile yaşam merkezi yapacağız. Okullarımızı ve mahllelerimizi futbol ve valeybol sahaları ile dolduracağız. 31 Mart çok önemli. Türkiye'nin seçimlerden istikrar ve güven ortamını destekleyecek bir sonuç ile çıkması lazım.



"ÜLKEMİZİ TÖKEZLETMEK İÇİN EL OVUŞTURANLAR VAR"

Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var. Bay Kemal 31 Mart'ı bekliyor. YPG'den bize zarar gelir mi diyor. Sende nasıl bir akıl var ya. Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili bu adam ne dedi? Çıkmış pazar günü intikam diyenler var. Adama bak pazar günü intikammış. Bunların beyni sulanmış. Onun için pazar günü önemli. Bunları hiçbirinde ülkemizin kalkınmasında katkıları yok. Seçrimlerde de milletimize hiçbir vaatleri yok. Tek hedefleri var bizi yıkmak.

5 dönem Kayseri'de başarılı büyükşehir başkanlığı yapan arkadaşımızı buraya gönderiyoruz. İstanbul'a aynı şekilde. Buralara tecrübe, işini bilen devleti tanıyan isimler lazım. Bunun için de İstanbul'da Binali Yıldırım ile seçime girdik.

Ankapark inşallah 23 Nisan'a kadar ücretsiz olacak.