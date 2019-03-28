Nevşehir'deki Peribacaları olayına benzer bir olay da CHP'nin yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ula Belediyesi'nin yetkili olduğu alanda yaşanıyor.



Muğla'nın dünyaca ünlü 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nın ekosistemini bozduğu gerekçesi ile yargılanarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Elif Hanım Otel'in sahibi Aynur Çakır'ın kaçak kat çıkarak, ağaç katliamına sessiz kalan CHP'li Ula Belediyesi'nin bir skandalı daha ortaya çıktı.





Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kadın Azmağı'nda, CHP'li Ula Belediyesi tarafından göz yumulan çevre katliamında her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor.





Elif Hanım Otel'in inşaatı sırasında ağaçların kesilerek ve azmak çevresinde dolgu yaparak ekosisteme verilen zarara göz yuman CHP'li Ula Belediyesi'nin dünyaca ünlü Akyaka plajına kaçak büfe ve tuvalet yaptığı ortaya çıktı.







Kaçak umumi tuvaletin kanalizasyon giderini denize akıtarak hem doğaya hem de insan sağlığına zarar veren CHP'li belediye için vatandaşlardan ihbar yağdı.







Otel inşaatına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Ula Belediyesi'nin kaçak büfe ve umumi tuvalet için işletme ruhsatı vermekle kalmamış, şimdi de kanunsuzluğu başka bir şahsa ihale ile devredip, inşaa edip, ihale ile bir devir oyunu yaptığı öne sürüldü.







SİT alanına kanunsuz biçimde yapılan ve çevreyi kirleten yapılar hakkında yıkım kararı olmasına rağmen, CHP'li Ula Belediyesi sahilleri kirletip, dünyaca ünlü plajın hastalık saçmasına sebep oluyor.





SİT alanına kaçak büfe ve tuvalet yapan CHP'li belediye hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma yürüttüğü, belediyenin kanunsuzluğu daha da ileri götürerek, kaçak yapıları başka bir şahaa ihale ile devrettiği, kaçak yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldığı da ortaya çıktı.





Mavi bayraklı Akyaka plajında Çevre ve Çehircilik İl Müdürlüğünün onayı alınmadan ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yol veren CHP'li Ula Belediyesinin 1/1000'lik imar planı hükümlerine ve Kıyı Yönetim kararlarına da aykırı davrandığı tespit edildi.







Vatandaşlardan Muğla Valiliği ve Ula Kaymakamlığına yapılan şikayetlerde CHP'li Ula Belediyesi'nin kaçak yapılar için işletme ruhsatını nasıl verdiğinin soruşturulması istendi.





BELEDİYENİN DEVİR OYUNUYLA İMAR AFFINDAN YARARLANMAK İSTEDİLER

Yaptığı kaçak yapılara işletme ruhsatı veren Ula Belediyesi şimdi de, ihale ile kaçak yapıları bir başkasına devredip yasal statü kazandırmaya çalışıyor.



RUHSATSIZ BİÇİMDE İÇKİ SATIŞI YAPILMIŞ!

Üstelik CHP'li belediyenin skandalları bunlarla da sınırlı değil! Çevre katliamına sebep olan ve birçok usülsüzlüğe imza atan CHP'li belediye, ayrıca ruhsatsız içki satışına da göz yummuş!