Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula ilçesinin turistik Akyaka Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kadın Azmağı'nda ekosistemini tahrip ettiği gerekçesi ile Elif Hanım Otel'in sahibi Aynur Çakır ve müdürü Tahir Nejat Altın hakkında dava açıldı. Otelin inşaatı sırasında ağaçları keserek ve azmak çevresinde dolgu yaparak ekosisteme zarar verdikleri iddiasıyla 'Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi' suçundan 2016 yılında açılan davanın sonucunda otel sahibi Aynur Çakır, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bölgede Kadın Azmağı kenarında kaçak yapılaşmaya göz yuman CHP'li Ula Belediyesi ise hala sessiz...

AYNUR ÇAKIR'A 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gökova Ekolojik Yaşam Derneği üyeleri ile otel müdürü Tahir Nejat Altın ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sonunda mahkeme, suçun işlendiği tarihte otel yöneticisi olarak çalışan Tahir Nejat Altın hakkında beraat kararı verirken, otel sahibi Aynur Çakır'ı 'çevreyi kasten kirletme' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, duruşma sonunda yaptığı açıklamada "Davada çıkan karar özellikle Kadın Azmağı başta olmak üzere Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde işlenen benzer çevre suçları bakımından örnek teşkil edecektir" dedi.

GİDERİ BİLE PLAJA AKIYOR

Akyaka Plajı'nda inşa edilen otelde umumi tuvaletin kanalizasyon giderinin plaja aktığı belirtiliyor. Plaja akan kanalizasyonun oradan denize karışması nedeniyle Akyaka sahilinin pislik içinde olduğu bölge sakinlerince ihbar ediliyor. Tüm bu girişimlere ve yargı kararına rağmen Elif Hanım Otel'in inşaatı aralıksız devam ediyor.

CHP'Lİ BELEDİYE RÜŞVET Mİ ALIYOR?

Mahkeme kararı çıkmasına rağmen seçimleri fırsat bilip Elif Hanım Otel'e kaçak kat çıkan işletmeye CHP'li belediye ve MUÇEV sessiz kaldı.

Kadın Azmağı kenarında kaçak yapılaşmaya göz yuman CHP'li Ula Belediyesi'nin rüşvet karşılığı sessiz kaldığı iddia edildi.

ÇEVRE KATLİAMINA SESSİZ KALINDI, KAÇAK YAPILAŞMA ARTTI

CHP'li belediyenin bu çevre katliamına göz yummasıyla birlikte bölgede kaçak yapılaşmada artış yaşandı.

FETÖ'CÜ AKIN İPEK Mİ FİNANSE EDİYOR?

Ayrıca Elif Hanım Otel'in firari FETÖ'cü tarafından Akın İpek tarafından finanse edildiği hatta ortağı olduğu iddiası ortaya atıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cü Akın İpek'in otellerine kayyun atanmıştı ve TMSF el koymuştu. İpek'in parasını yurt dışına kaçıramayınca bu otele yatırım yaptığı konuşulan iddialar arasında.

KADIN AZMAĞI TATİLCİLERİN YENİ GÖZDESİ

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'ni, her yıl 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.