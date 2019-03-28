CHP'li Sarıyer Belediyesi borç batağında!

CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira. İşte "o" belge ve kalem kalem borçlar:



KENDİSİNDEN ÖNCEKİ 4 BELEDİYE BAŞKANINDAN DEVRALDIĞI TOPLAM BORCU 4 KATINA ÇIKARDI

Resmi belgeye göre CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, kendisinden önceki 4 belediye başkanından devraldığı toplam borcu tek başına 4 katına çıkardı. Belediyenin en büyük borçlanma nedeni ise belediye personelinin kullandığı kiralık araçlara verilen paralar.



