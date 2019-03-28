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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 17:45

'li batağında!

'nin ları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer 'nün meclise sunduğu 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira. İşte "o" belge ve kalem kalem borçlar...

CHP'li Sarıyer Belediyesi borç batağında!

'nin ları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer 'nün meclise sunduğu 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira. İşte "o" belge ve kalem kalem borçlar:

KENDİSİNDEN ÖNCEKİ 4 BELEDİYE BAŞKANINDAN DEVRALDIĞI TOPLAM BORCU 4 KATINA ÇIKARDI
Resmi belgeye göre CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, kendisinden önceki 4 belediye başkanından devraldığı toplam borcu tek başına 4 katına çıkardı. Belediyenin en büyük borçlanma nedeni ise belediye personelinin kullandığı kiralık araçlara verilen paralar.

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