Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Elmadağ mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

BAY KEMAL'İN İTTİFAK ORTAKLARINA RAĞMEN​...

Bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha ettik.

İHA'larımızla daima tepelerindeyiz. "Kandil'de terörist yok" diyen Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz.

BE AHMAK NEYİN İNTİKAMINI ALIYORSUN

Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Şimdi birileri kalkmış Pazar günü intikam diyor. Be ahmak neyin intikamını alıyorsun. Bunların beyni sulanmış beyni. 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Kardeşlerim bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz.

Sandıklardan hep beraber inşallah AK Parti'yi çıkartacağız. Bakanlarımızla milletvekillerimizle il ilçe mensuplarımızla sürekli sahadayız. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz 31 Mart'ın ehemmiyetini anlatıyoruz.

Son 50 günde 59 ile gittim. Peki diğerleri ne yaptı? Diğerleri herhalde Ankara'da şu anda kahve yudumluyorlar. Fakat bizim davamız, derdimiz var. Ziyaret ettiğim bu arada 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyorum. Milletimiz meselenin farkında. Milletimiz oyunu, tezgahı görmüş durumda. Milletimiz bunun hesabını sormak için 31 Mart'ı bekliyor.

"BU TOPRAKLARI BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Bu toprakları böldürmeyeceğiz. Size bu fırsatları vermeyeeğiz. Bundan dolayı beka meselesi diyoruz. Bir diğeri de çıkıyor Edirne cezaevinde o da garip garip şeyler söylüyor. Bu itifak var ya bunları kimler yönetiyor Kandil yönetiyor, terör örgütü yönetiyor. Biz sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayadık. Çıkın meydana hadi görelim sizleri bunlarda o yürek yok. Sıkıysa mücadelşenizi burada verin neden veremiyorsunuz bu yürek ister. Çünkü suçlu olduklarını çok iyi biliyorlar bunun içine kaçıp gittiler.