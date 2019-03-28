CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama'nın başörtüsü yasakçısı olduğu ortaya çıktı.

ÖZGEN NAMA, BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ŞEYMA DÖĞÜCÜ HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERMİŞ!

Nama'nın, 2009'da AK Parti'den Sancaktepe Belediye Meclis üyesi olan, şimdi ise AK Parti Belediye Başkan adayı avukat Şeyma Döğücü hakkında başörtülü olduğu gerekçesiyle soru önergesi verdiği öğrenildi.

Aralarında Özgen Nama'nın da bulunduğu CHP Grubu; belediye meclisinde meclis çalışmalarına ve toplantılarına başörtülü olarak katılan Şeyma Döğücü hakkında işlem yapılmasını istemiş.

Özgen Nama'nın başörtülü olduğu gerekçesiyle soru önergesi verdiği Şeyma Döğücü, AK Parti'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.

BAŞÖRTÜ YASAKÇISI ÖZGEN NAMA'DAN İSTİSMAR

Nama, seçim kampanyasında ise başörtüsünü istismar etmekten geri durmadı. Nama, başörtülü vatandaşların fotoğrafı üzerinde seçim kampanyası yürütüyor. CHP tarafından Sancaktepe'de asılan afişlerde başörtülü bir kişinin fotoğrafının yanına "Geleceğim için ilk oyum Özgen Abi'ye" şeklinde ifadeler yer alıyor.

"KILIK KIYAFET YASASINA AYKIRI DAVRANAN MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA İŞLEM YAPTINIZ MI?"

Özgen Nama'nın da aralarında bulunduğu CHP Grubu tarafından 2 Kasım 2009 tarihinde soru önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Belediye meclisinde meclis çalışmalarına ve toplantılarına Anayasa Mahkemesinin kökleşmiş içtihatlarına, kılık kıyafet yasasına ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranışları bulunan meclis üyesi var mıdır?

Var ise herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Yapılmamış ise herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?"

FETÖ'YÜ SAVUNAN PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞ

Özgen Nama, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) savunan paylaşımda bulunduğu tespit edilmişti.

Özgen Nama'nın, 22 Temmuz 2014 tarihinde FETÖ'nün polis müdürlerinin casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki göstermiş ve 29 Temmuz 2014 tarihinde, "Cemaate karşı yapılan bu faşizan uygulamalar çok tiksindiricidir" paylaşımda bulundu.

Nama, 30 Temmuz 2014 tarihinde ise, "AKP faşizminin karşısında durmak, cemaate destek olmak değil, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin gereğidir" ifadelerini kullandı.

Özgen Nama, 1 Temmuz 2014 tarihinde, "Sayın Erdoğan daima bir düşman var eder, o düşmanla çatışarak toplumu böler ve gerilimi sürdürür, yeni dönem düşman 'Cemaat'"; 14 Aralık 2014 tarihinde ise, "Bugün cemaate yakın medyaya yapılan göz altılara sesiz kalmak, sansürü onaylamaktır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunmuş.

Kenan Kıran/Sabah