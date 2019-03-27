CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın terör örgütü sempatizanı paylaşımları ortaya çıkmış, bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü!



ŞİMDİ DE BAŞÖRTÜSÜ SKANDALI PATLADI! ŞİKAYET ETMİŞ...

Terör örgütü sempatizanı paylaşımlarıyla gündeme gelen CHP'li Nama, şimdi de başörtüsü skandalıyla çok konuşulacak! Nama'nın da imzası bulunan, 2 Kasım 2009 tarihli Sancaktepe Belediye Meclisi'ndeki CHP Grubunun önergesinde başörtülü Meclis üyeleri hakkında işlem yapılmasını istenmiş.







İŞTE NAMA'NIN DA DAHİL OLDUĞU O ÖNERGE:

2 Kasım 2009 tarihinde Sancaktepe Belediye Meclisinde CHP Grubunun önergesi

4. önerge yazılı cevaplandırılmasını istediğimiz sorular:

1- Belediye meclisinde meclis çalışmalarına ve toplantılarına Anayasa Mahkemesinin kökleşmiş içtihatlarına, kılık kıyafet yasasına ve ilgili yönetmeliklere aykırı davranışları bulunan meclis üyesi var mıdır?

1- Var ise herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

2- Yapılmamış ise herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

02/11/2009 Daimi DERİN, Alican ALTAY, Soner İKİTEMUR, Ali ÖZTÜRK, Ali AKBAŞ, Özgen NAMA, Mahir ŞAHİN, Necati ERKEK Meclis üyeleri)







YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI!

İmza attığı soru önergesiyle başörtülü Meclis üyeleri hakkında işlem yapılmasını isteyen Özgün Nama, içinde bulunduğu başörtüsü nefretine aldırmadan ve utanmadan başörtüsü duyarı kasarak oy toplama peşine düştü! Nama, başörtülü genç kızları seçim kampanyasına dahil ederek CHP'nin başörtüsü samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.