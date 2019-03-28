Başkan Erdoğan: Seçimden sonra süratle gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Haymana'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ankara Haymana'ya doğru kayıyor. Haymana'yı buna hazırlamamız lazım. Peki bunu kim yapar? Bunu geçmişte ilçe belediye başkanlığı yapmış biri yapamaz. Bunu Mehmet Özhaseki gibi geçmişte 5 dönem Kayseri'yi yönetmiş bir isim yapabilir. Bay Kemal'in adı yalan, sahte senetle dolaşandan Ankara'ya belediye başkanı olur mu?

TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettik. Haymana içinde konferans salonu, spor salonu, kütüphane, yaşlılar lokali olan bir aile yaşam merkezi kuracağız.





Küçükbaş damızlık için yapılan hayvan başına 25 lira destek ödemesinin yanı sıra sürüye katılan her bir küçükbaş hayvan için 100 lira destek vereceğiz.

Haymana aynı zaman bir tarım şehridir. Kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yaşananlar çiftçilerimizi olumsuz etkiliyor

(Döviz kurunda dalgalanma) Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık.

Pazar günü yerel seçim, belediye seçimi yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Türkiye'nin ekonomisine yön verme şansı var mı? Belediyelerin çoğu batık. Personllerin maaşını ödeyemiyor. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var, 14 tane bakanı var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan.

Ankara'ya bir aday gönderdiler. Adam sahte senetlerle dolanıyor.

Sizlere afaki, belirsizlik bir gelecekten bahsetmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları atmış, hasılasını da toplamış olacağız.

Nasıl 15 temmuz'da milletimizin istiklaline yönelik darbe girişimine canımız pahasına birlikte mücadele ettiysek ekonomi konusunda da aynısını yapacağız.





Nasıl 15 Temmuz'da nasıl hainlere karşı mücadele ettiysek, ekonomi konusunda da aynısını yapacağız. Yeter ki birbirimize ve Rabia'mıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız.

Bugüne kadar milletimize sadece hizmet vadettik, hizmet getirdik. Karşımıza bir ittifakla çıktılar. Tek bir vaatleri var. Yıkmak. Bizi yıkmak istiyorlar, hizmet için bir tek projeleri yok. Ne yaptılar ellerindeki belediyelerde? Çöp, çamur, çukur.





Kandil'de Pensilvanya'ya ne kadar hain varsa hep bu zillet ittifakının tarafında. Öyle olmasa Pensilvanya'daki terör örgütünün silahşörleri sahaya iner mi? Bu yüzden bu seçimler daha önemlidir. Ne olursa olsun muhakkak sandığa gidin. Sandığa gitmeyenleri de sandığa gitmeye ikna edin.