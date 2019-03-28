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  • 28.03.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 19:37

'da hastanede dehşet

'da 9 katlı 'nin çatısına çıkan Şevki Ç. (51), kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Adana'da hastanede dehşet

Olay, saat 15.30 sıralarında 'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan Şevki Ç.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şevki Ç., hastanenin çatısından kendini boşluğa bıraktı.

Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği Şevki Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kurumu morguna götürüldü.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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