Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalı daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun çalıntı sloganla seçim kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇALINTI SLOGAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan ve 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbulkart Mobil Uygulaması'nın basın lansmanında da kullanılan "İSTANBUL SENİN" sloganı, CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından çalınarak video filminde kullanıldı.



İBB TESCİL BELGESİNİ ALMIŞTI

Tescil belgesi alınmış, patenti İBB iştiraki Belbim A.Ş.'ye ait "İstanbul Senin" sloganını utanmadan kullanan İmamoğlu, çalıntı sloganla seçim kampanyası yürütüyor.