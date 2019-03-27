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  • Son Güncelleme: 27.03.2019 20:06

'li 'ndan çalıntı slogan! Suçüstü yakalandı

’li ’nun bir projesi daha çalıntı çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan “İstanbul senin” sloganı, İmamoğlu tarafından çalınarak video filminde kullanıldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan çalıntı slogan! Suçüstü yakalandı

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile ittifak halinde olan 'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'nun bir skandalı daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun çalıntı sloganla kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇALINTI SLOGAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan ve 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbulkart 'nın basın lansmanında da kullanılan "İSTANBUL SENİN" sloganı, CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından çalınarak video filminde kullanıldı.

İBB TESCİL BELGESİNİ ALMIŞTI
Tescil belgesi alınmış, patenti İBB iştiraki Belbim A.Ş.'ye ait "İstanbul Senin" sloganını utanmadan kullanan İmamoğlu, çalıntı sloganla seçim kampanyası yürütüyor.

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