Denizli'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart'tan bu yana atçı depremler ile sarsılan Denizli'de okulların tatil olup, olmadığı merak ediliyor. Bugün Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, merak edilen okullar tatil mi, sorusuna yanıt verdi. Peki, Denizli'de yarın okullar tatil mi? Denizli'de 28 - 29 Mart okullar tatil olacak mı?

DENİZLİ'DE 28 - 29 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli Valisi Hasan Karahan'ın yaptığı açıklamaya göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde okullar iki gün tatil edildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, geçen çarşamba meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini, en son 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Karahan, "Vatandaşlarımızı zaten hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Deprem dolayısıyla ilgili kurumlar bölgede gereken işlemleri yapıyor. AFAD tarafından vatandaşlarımıza çadırlar kuruluyor." dedi.

Depremden sonra ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Karahan, "Acıpayam'da çocuklarımızın depremden psikolojik olarak fazla etkilenmemesi için okullar perşembe ve cuma günü de tatil edildi. İlgili kurumlar deprem dolayısıyla bölgede çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek sunuyor." ifadesini kullandı.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmiş, bu sarsıntıların bazıları 4'ün üzerinde olmuştu.

DENİZLİ HAKKINDA

Denizli, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, 12.134 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarih boyunca Selçuklular ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin toprağı konumunda olan Denizli, günümüzde sanayi, ticaret ve ihracat merkezidir. Selçuklular ve Bizanslılar arasındaki şiddetli savaşlarda birçok kez yıkıma uğrayan Denizli, zamanla terk edilmiştir.

1702-1703 yıllarında büyük bir depreme maruz kalmış ve şehrin büyük bir bölümü depremden etkilenmiştir. Daha sonrasında yeniden kurulan şehir, hızla kalabalıklaşmıştır. Özellikle 1950'lerde birden artan nüfusu şehri canlandırmıştır.

1950'de 22 bin olan Denizli nüfusu, aradan geçen 60 yılda 25 kat artmıştır. Sanayinin, ticaretin ve ihracatın gelişmesiyle Türkiye'nin en kalkınmış kentlerinden birisidir.

Öte yandan Serinhisar ilçesinde üretilen leblebiler, Türkiye'nin %85'lik leblebi ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye'nin ekonomisi en büyük 10 şehrinden biri olan Denizli şehri, havlu, bornoz, ev tekstili ve daha birçok ürüned ABD ve AB pazarında oldukça iyi bir konuma sahiptir.