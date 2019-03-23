İmamoğlu yapılmış tramvayı vadetti

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Google'a verdiği reklamda İstanbul'a Eminönü- Alibeyköy tramvayı vaadinde bulundu. Ancak Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı. Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı.
- Güncel
- 23.03.2019
- Gazete
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