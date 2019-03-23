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İmamoğlu yapılmış tramvayı vadetti

İmamoğlu yapılmış tramvayı vadetti
CHP'nin adayı , Google'a verdiği reklamda İstanbul'a Eminönü- Alibeyköy tramvayı vaadinde bulundu. Ancak Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı. Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı.

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