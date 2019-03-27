Başkan Erdoğan: Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar



Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak halinde olan terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP-CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin Türkiye düşmanlıklarını gözler önüne serdi. Erdoğan şöyle konuştu:

"MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA ALÇAKÇA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Bunların ortak paydası sadece çıkar. Menfaat ilişkisi. Düşman kim? Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını adeta ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütü ağzıyla konuşanlara tepki gösteremeyen CHP, sözde İyi Parti ve Saadet bu düşmanlığın ortaklarıdır açık söylüyorum. Bu illete Cumhur ittifakı herzaman duracaktır. Cumhur ittifakı olduğu sürece bu topraklarda Kürdistan diye bir bölge inşa etmeleri sözkonusu değildir. Konuşmayı bile zul addediyorum. Benim halkım da buna zaten müsade etmez. Adam kalkıyor benimle alakalı, hepsi de, bir tanesi hariç. 'Filanca partiye oy verenlere ben terörist demişim'. Baktık ki bu kadın da bu işlere bulaştı. Herhalde zemin kapmak istiyor. Denizli Aydın mitinglerinde Meral Hanım kalkıyor, Denizli'deki benim vatandaşlarıma terörist dediğimi söylüyor. 1 hafta önce ben oradayım. Bütün bunların benim konuşma metni içerisinde böyle bir ifade var mı yok mu? Ben böyle bir ifade kullanırsam böyle bu makamda durmam. Ben enayimiyim ya. Ben Cumhurun başkanıyım. Aynı şeyi Aydın'da da yaptı. Ben de davayı açtım. Vatandaşlarıma terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Utanmadan, sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere terörist dediğimi ifade ediyorlar. Milletin gözünün içine baka baka alçakça yalana başvuruyorlar.







"AKŞENER FETÖ'CÜLERİ KASTEDEREK 'MEHMETÇİK İÇERİDE' DİYOR"

Biz CHP, Saadet, HDP'lerin oylarına talibiz. Biz 40 yıldır siyasetin içindeyiz. HDP'ye oy veren kardeşlerimi terörist ilan ettiğimi söyleyerek büyük bir yalana başvurdular. Bu iftirayı atan Akşener, miting alanında darbe girişimi sebebiyle FETÖ'den tutuklananları kastederek 'Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste' diyor. Hapiste olanlar millete kurşun sıkan, bomba atan teröristlerdir. Sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi? Pensilvanya