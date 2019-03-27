Başkan Erdoğan: İradenize ipotek koyanlara cevabınızı sandıkta verin



31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri ATV, A Haber ortak yayınında değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"SEN NE ZAMANDAN BERİ BENİM KÜRT KARDEŞLERİMİN OYLARINA İPOTEK KOYUYORSUN"

Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koyuyorsun. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum, sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin cevabınızı sandıkta verin. İstanbul'u yönetecek olan bir kişinin sadece belediyecilik değil, devlet yönetimini bilmesini lazım. İşin belediyeciliği aşan boyutu da var. İstanbul'da bizim adayımız Binali Yıldırım Bey. Yıldırım Bey İDO Genel Müdürü'ydü. Sonra Bakan ardında Başbakanlık yaptı. Şimdi Marmaray'ı siz belediyeye yaptırabilir miydiniz? Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü belediyeye yaptırabilir miydiniz? Bunun yanında AK Partili belediyeler İstanbul'un içinde çok ciddi metro benzeri yatırımlar yaptılar ve bunlar hizmetini sürdürüyor. Örneğin İzmir'de sayın Binali Bey'in bakanlığı döneminde İzmir'e verilen hizmetler. O yatırımların yerel yönetimle yapılması mümkün değil. Aynı şey Ankara için geçerli.

"BİZ ANKARA'YA RASTGELE BİR ADAY DEĞİL..."

Ankaramız sınıf atlıyor. Şimdi burada bir tane ilçe belediye başkanını getirip de buraya aday olarak koymak bana göre Ankaralılara saygısızlıktır. Burada ayrımcılığı asla düşünmüyorum. Ankara birçok ilden gelen insanlarımızın yaşadığı bir vilayettir. Burada salt Ankara'da doğup, büyümüş olanlar değil, hepsi var. Biz Ankara'ya rastgele bir aday değil, dedik ki çok kalite bir isim. Tecrübesiyle, bütün bu konudaki bilinciyle 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Özhaseki Bey kardeşimizle girelim. Kendisi Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. O bakanlık belediyenin bir üst sınıfıdır. Özhaseki Bey'in Güneydoğu'da çok ciddi hizmetleri oldu. Yeni yönetim sistemine geçince Mehmet Bey'i Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptım. Şimdi Ankara'ya başkan adayı yaptık.

"ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI BUNLARIN GÖZLERİNİ ÖYLE KÖR ETMİŞ Kİ..."

Bunların ortak paydası sadece çıkar. Menfaat ilişkisi. Düşman kim? Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını adeta ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütü ağzıyla konuşanlara tepki gösteremeyen CHP, sözde İyi Parti ve Saadet bu düşmanlığın ortaklarıdır açık söylüyorum. Bu illete Cumhur ittifakı herzaman duracaktır. Cumhur ittifakı olduğu sürece bu topraklarda Kürdistan diye bir bölge inşa etmeleri sözkonusu değildir. Konuşmayı bile zul addediyorum. Benim halkım da buna zaten müsade etmez. Adam kalkıyor benimle alakalı, hepsi de, bir tanesi hariç. 'Filanca partiye oy verenlere ben terörist demişim'. Baktık ki bu kadın da bu işlere bulaştı. Herhalde zemin kapmak istiyor. Denizli Aydın mitinglerinde Meral Hanım kalkıyor, Denizli'deki benim vatandaşlarıma terörist dediğimi söylüyor. 1 hafta önce ben oradayım. Bütün bunların benim konuşma metni içerisinde böyle bir ifade var mı yok mu? Ben böyle bir ifade kullanırsam böyle bu makamda durmam. Ben enayimiyim ya. Ben Cumhurun başkanıyım. Aynı şeyi Aydın'da da yaptı. Ben de davayı açtım. Vatandaşlarıma terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Utanmadan, sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere terörist dediğimi ifade ediyorlar. Milletin gözünün içine baka baka alçakça yalana başvuruyorlar.