Son dakika... Başkan Erdoğan: İttifakı saklamayı başaramadılar

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında.....

Başkan Erdoğan Zillet İttifakı'na ilişkin önemli açıklamaarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bunlar çok başarısız siyaset oynadılar. Zannettiler ki, biz dörtlü bir araya gelirsek bunu da gizlersek netice alırız. Gizleyemediler. Bazı yerlerde seçimi almaları mümkün değildi. Halkımız, CHP, sözde İYİ Parti, Saadet arasındaki bu ittifakı, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı, ben de illet diyorum çok iyi idrak etmiş. Bir tane temelsiz Temelli var Sezai diye. Bu açıklamayı PKk'dan bağımsız yaptığı söylenebilir mi? Onlar PKK'dan emir almadan adım dahi atamazlar. CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet onların peşine takılmış durumda. Ne diyor bu adam: Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ile CHP'ye kaybettireceğiz... Sen bu ülkede Kürdistan'ın olup olmadığını bilmeyecek kadar gafilsin, cahilsin. Çok meraklıysan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol git! Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. 31 Mart beka meselesidir. Temelsiz Sezai tehdit ediyor. 'Biz yoksak siz bir hiçsiniz' diyor. 'Ankara'da Yavaş şunu bilecek' diyor."

"SEN NE ZAMANDAN BERİ BENİM KÜRT KARDEŞLERİMİN OYLARINA İPOTEK KOYUYORSUN"

Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koyuyorsun. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum, sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin cevabınızı sandıkta verin. İstanbul'u yönetecek olan bir kişinin sadece belediyecilik değil, devlet yönetimini bilmesini lazım. İşin belediyeciliği aşan boyutu da var. İstanbul'da bizim adayımız Binali Yıldırım Bey. Yıldırım Bey İDO Genel Müdürü'ydü. Sonra Bakan ardında Başbakanlık yaptı. Şimdi Marmaray'ı siz belediyeye yaptırabilir miydiniz? Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü belediyeye yaptırabilir miydiniz? Bunun yanında AK Partili belediyeler İstanbul'un içinde çok ciddi metro benzeri yatırımlar yaptılar ve bunlar hizmetini sürdürüyor. Örneğin İzmir'de sayın Binali Bey'in bakanlığı döneminde İzmir'e verilen hizmetler. O yatırımların yerel yönetimle yapılması mümkün değil. Aynı şey Ankara için geçerli.

"ANKARAMIZ SINIF ATLIYOR"

Ankaramız sınıf atlıyor. Şimdi burada bir tane ilçe belediye başkanını getirip de buraya aday olarak koymak bana göre Ankaralılara saygısızlıktır. Burada ayrımcılığı asla düşünmüyorum. Ankara birçok ilden gelen insanlarımızın yaşadığı bir vilayettir. Burada salt Ankara'da doğup, büyümüş olanlar değil, hepsi var. Biz Ankara'ya rastgele bir aday değil, dedik ki çok kalite bir isim. Tecrübesiyle, bütün bu konudaki bilinciyle 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Özhaseki Bey kardeşimizle girelim. Kendisi Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. O bakanlık belediyenin bir üst sınıfıdır. Özhaseki Bey'in Güneydoğu'da çok ciddi hizmetleri oldu. Yeni yönetim sistemine geçince Mehmet Bey'i Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptım. Şimdi Ankara'ya başkan adayı yaptık.

"AKŞENER FETÖ'CÜLERİ KASTEDEREK 'MEHMETÇİK İÇERİDE' DİYOR"

Biz CHP, Saadet, HDP'lerin oylarına talibiz. Biz 40 yıldır siyasetin içindeyiz. HDP'ye oy veren kardeşlerimi terörist ilan ettiğimi söyleyerek büyük bir yalana başvurdular. Bu iftirayı atan Akşener, miting alanında darbe girişimi sebebiyle FETÖ'den tutuklananları kastederek 'Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste' diyor. Hapiste olanlar millete kurşun sıkan, bomba atan teröristlerdir. Sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi? Pensilvanya!