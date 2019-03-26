40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması Antalya'da başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında birçok farklı proje hayata geçiriliyor. Bunlardan biri de "40 dakika ders, 40 dakika teneffüs" uygulaması.

Antalya'da pilot uygulaması hayata geçirilen proje, 14 okulda uygulanıyor.

"Kızıllı İlk ve Ortaokulu, Kirişçiler İlkokulu, Fatma- Yusuf Bilgiç İlkokulu, Cihadiye Ortaokulu, Cihadiye İmam Hatip Ortaokulu, Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu, İsmail Erol İlkokulu, Burhan İlkokulu ve Ortaokulu, Dirgenler İlkokulu, Merkez İlkokulu, Hacı Mehmet Saygın İlkokulu, Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu."

ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYOR

Uygulama, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.

"40 dakika ders, 40 dakika teneffüs" projesi, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun alanda bireysel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Teneffüslerde badminton, resim, müzik, halk oyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masa tenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor.

Gönüllülük esasına dayalı bu eğitimlere katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor.

Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca önceden 08.30-14.30 olan okul saatleri, 08.20-16.00 oldu.