Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman mitinginde halka hitap etti. Başkan çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Miletin adamını, milletin partisini her seferinde bağrına basan Adıyaman. Her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Adıyaman. Bugün sizleri yine gönülden selamlıyorum Adıyaman. Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat'ı, Tut'u selamlıyorum. Adıyaman'ın tüm ilçe, mahalle, köy hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Adıyaman ovasını alın terleriyle, emekleriyle bereketlendiren Adıyamanlı çiftçilerimizi selamlıyorum. Emeklilerimizi, işçilerimizi, sanayicilerimizi, hanım kardeşlerimi 2023 Türkiye'sini kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi selamlıyorum.



"SADECE MEYDANDA 35 BİN KİŞİ VAR"

Az önce resmi rakamı aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var. Havaalanından gelirken bir bu kadar da yollarda var. Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Birilerine rağmen yazıyor muyuz? Adıyaman'da olmaktan, siz Adıyamanlı kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahçup etmediniz, bu davayı tümsekte koymadınız. Öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Bu kardeşime, partinize sahip çıktınız.

"BAKMAYIN SİZ CHP'NİN 'BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ BİZ GETİRDİK' DEMESİNE"

​İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidecek oylarımızı kullanacağız. Bir kez daha ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Çok daha kritik kararlar vereceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl karşılayacağını da tayin edeceğiz. Şunu unutmayın kardeşlerim, sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Sandık milletimizin bedel ödeyerek, mücadele vererek çok değerli bir kazandım. Bakmayın siz CHP'nin 'bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' demesine. Merhum Menderes'in, Polatkan'ın, Fatin Rüşdü Zorlu'nun o sandıkta hakkı vardır. Mamak'ta tek tek tırnakları sökülen koçyiğitlerin hakkı vardır.



"BU TRENDEN İNENLER BİR DAHA BU TREN BİNEMEYECEK"

İnşallah Kahta gene rekor, ondan sonra biz Kahta'dayız. Sincik var, Samsat var. Ama bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı ya? Var mı öyle bir şey? Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bu kardeşiniz bizim trende inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihabnet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Şurada onbinler neden duruyor, neyin mücadelesidni veriyo? Bu davayı satanlara kusura bakmasınlar biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip oradan saaf dağıtanlar değiliz. Bu ülkede CHP'nin zerre kadar emeği yoktur.



"GEÇEN 'BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU BEN ÇÖZDÜM' DİYOR. SEN NEYİ ÇÖZDÜN? "

Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu kadın CHP milletvekiliydi. Kızlarımızın başörtüsüyle o kadın bizzat oynadı. Sen kimi aldatıyorsun. Siz daha çok çalışacaksınız. Artık üniversitelerde böyle bir sorunumuz var mı? Okullarımızda, devlette böyle bir sorunumuz var mı?

"BU VAR YA BU KORKAKTIR"

Çalışacaksınız, başaracaksınız, inşallah o makamlara siz geleceksiniz. O sandıkta 15 Temmuz gecesi birileri tankların arasından kaçarken, kimdi o? Bay Kemal. Saat 23.15 Atatürk Havalimanı'na iniyor ve FETÖ'cüler alıyor onu tankların arasından geçiriyor Bakırköy Belediyesi'ne gönderiyor. Benim CHP'li vatandaşlarım bu adamın peşine nasıl takılıyor bilmiyorum. Bu adam ne diyordu? 'Derba yapılırsa tankların önüne ilk önce ben çıkarım' Bu var ya bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyor anlamak mümkün değil. O sandıkta azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen meşru zeminden ayrılmayan sessiz çoğunluğun hakkı var. 31 Mart'ta omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz.

"İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAKTAN UTANDI"

Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle korkutacağını zanneden vaseyetçilere 'Yeter söz de, karar da milletin' diyebilecek miyiz? Terör sevicilerine cevap verecek miyiz? İstanbul'un ortasında ezanımıza, edepsizlik eden marjinallere, kongrelerinde bayrağımızı aşmayan bölücülere, istiklal marşımızı okumaktan CHP'li gafillere sandıkta gereken dersi verecek miyiz? CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı, diğerleri orada, Bay Kemal de orada. Onlar istiklal marşı okuyor ama adayı istiklal marşı okumadı. Bize tehditler savunan katillere hep birlikte gereken hesabı soracağız.

Şunu unutmayın sizi üzen bizi üzmüş demektir. Sizi üzen beni üzmüş demektir. Sizin gönlünüzü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir.

'DÜN BİR MEKTAP ALDIM' DEDİ VE EKLEDİ...

Dün bir mektup aldım. Bakıyorum 9 tane genç kızımız 56 Hatm-i Şerif indirmişler. 150 civarında çeşitli Yasin-i Şerifler okumuşlar. Bu nedir bu? Bu dertli olmak değil mi? Bu bir aşk, bu bir heyecan. Ne yapıyor, Cumhurbaşkanını manen teşvik ediyor. Elhamdülillah. Sizin isteklerini biz emir, talimat telakki ederiz. Boynumuzun borcu bilip, ona göre davranmayı sürdürürüz. Bize 17 yıldır Türkiye'ye hizmet etme, bu millete hizmetkâr olma onurunu tattıran 82 milyon gönlünü ferah tutsun. Bu ten bu canda olduğu müddetçe bizim rotamızı siz çizeceksiniz.

"YALAN SENİN HÜCRELERİNE SİNMİŞ"

Yalan senin hücrelerine sinmiş. Yalaan, yalan yalan. 31 Mart'ta sandıklarda bir tokat daha gelecek.

Bay Kemal bak biz sadece Adıyaman'da yaptıklarımızı ben sana dev ekranda gösteriyorum. Laf ola beri gele yok. Senin bir defa hücrelerine sinmiş, yalan, yalan, yalan! Şimdi 31 Mart'ta sandıklardan bir tokat daha yiyecek. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz bu adamdan kurtulmak istiyorsunuz gelin 31 Mart'ta bu kararınızı verin. Bana ve aileme iftiralar attı. Geldi Meclis'e kağıtları böyle salladı. Dava açtım. Şu anda Yargıtay safhasında. İlk derecede davaları kazandım. 2,5 milyon. Şimdi Yargıtay bunu onadığı takdirde Bay Kemal'den gelecek parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bu parayı Bay Kemal kendisi veremiyor. Yardım sandığı kurdu. Kendi milletvekilleri 5'er milyar veriyor. Şimdi bir hanımefendi var ona da 250 binlik dava açtım. Hangisi olursa olsun, hepsine dava. Gelen parayı da Mehmetçi Vakfı'na.

"BESNİ'DE ÇEVRİLEN BU OYUNLARA SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ"

İzmir'in suyu yoktu. Gördes Barajı'nı yapıp İzmir'e suyu da biz getirdik. İnanıyorum ki halk eninde sonunda bu işin hesabını soracak. Şimdi size sadece kısaca son 17 yılda Adıyaman'da toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 16 katrilyon. Anne babalar okullar açılınca ders kitabı peşinde koşmasın diye okul kitaplarını ücretsiz sıraların üzerine koyduk. Özellikle siz şimdi beni Besni'ye davet ediyorsunuz. Besni'de kulağıma maalesef kirli haberler geliyor. Buna üzüldüm. İnşallah Besni'de, Besnili kardeşlerim oradaki çevrilen bu çirkin kirli oyunları sandıkta eveallah düzeltecek ve biz de inşallah bu oyunu oynayanlara sandıkta bunun hesabını sizlerle bunu soracağız.



"YER BULAMAYANLAR YA İP'E GİDİYOR YA SİP'E GİDİYOR"

AK Parti'de yer bulamayan, AK Parti'den aday olamayanlar mâlum. Ya İP'e gidiyor ya SİP'e gidiyor. Adıyaman ilçelerinde özellikle birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri kazanmış bir ilimiz. 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yakında ihalesini yapıyoruz. Toplam 17 sağlık tesisimizin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Maalesef Samsat ilçemiz iki deprem geçirdi. Zor günlerinde devletimizin tüm imkanlarıyla Samsatlılar'ın yanında olduk. Tamamen yıkılan altyapısını yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız da hızla devam ediyor.

"TÜTÜN KONUSUNDA HERHANGİ BİR GERİYE GİDİŞ SÖZKONUSU DEĞİL"

Sulama projeleri Adıyaman'ın hayat damarıdır. Adıyaman'ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak Koçali Barajı'nın inşası sürüyor. 28 sulama tesisi ile 1 milyon dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacağız. Adıyaman'ın tarihinde, ticaretinde tütün çok önemli paya sahip. Bu meseleyi istismar ederek sizleri aldatmaya çalışanlar olduğunu duydum. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş sözkonusu değildir olmayacaktır. Meclis'imizde yasal düzenlemeler yapılmıştır, yakında bu işi kökten çözeme kavuşturacağız.

"FETÖ'CÜLERDEN MEDET UMAN BİR MUHALEFETE BAŞKA HANGİ ÜLKEDE RASTLANIR"

Organize Sanayi Bölgelerimizin tamamını doğalgaza kavuşturuyoruz. Adıyaman adeta bir açık hava müzesi. Turizme kazandırmak için 10 milyon Avroluk bir yatırım gerçekleştireceğiz. Panorama ve Arkeoloji Müzesi'nin yakında ihalesini yapıyoruz. Terre Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için de gayret gösteriyoruz. Barajlardan, tünelleden, yollardan rahatsız olan bir muhalefet dünyanın neresinde vardır. Bir gecede 350 kişimizin kanını döken FETÖ'cülerden medet uman bir muhalefete başka hangi ülkede rastlanır?



"BU ADAM NE İDÜĞÜ BELİRSİZ"

Bu adam Kürt değil biliyor musunuz? Ama bu adam ne idüğü belirsiz. Bu adam benim Kürt kardeşlerimi istismar ederek oradan rant elde ediyor. Ne diyor? Kürdistan. Şimdi soruyorum ben Adıyamanlı kardeşlerime: Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmaramız var. Ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Eğer sen çok seviyorsan defol git oraya. Seninle beraber gelecekler varsa onları da yanına al, beraber yaşayın. Siz bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu tehdit dilini, bu küstahlığı benim Kürt kardeşlerim sineye çeker mi? Bunlar kim oluyor da benim Kürt kardeşlerimin oyunu CHP'ye, adı iyi ama kendisi karışık bir partiye pazarlayabilir?

"SİYASET BEYAZ KEFENİ GİYEREK MİLLETE HİZMET ETME İŞİDİR"

Siyaset darbecilere alkış tutanların değil demokrasiye canı pahasına sahip çıkanların işidir. Siyaset Türkiye'nin IMF kapılarında süründürenlerin değildir. Siyaset beyaz kefeni giyerek millete hizmet edenlerin işidir. Biz böyle bir siyasetçi ve böyle bir devlet adamı olmanın gayreti içerisindeyiz.