Bay Kemal hunharca HDP ittifakını inkar etmeye devam etti

Zillet İttifakı'nda mızrak çuvala sığmıyor! Millete olan korkularından ittifakı örtbas etmeye çalışan, ortak adaylarının afişlerinde parti logolarını saklayan HDP ve CHP'nin birçok il ve ilçede işbirliği ortaya çıkıyor.

YİNE KENDİNİ VE PARTİSİNİ YALANLADI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için kendisine yakın isimleri aday gösterdi. Partililer isyan etti. İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle ittifak yapan CHP lideri, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de ittifakta birleşti. Günyüzüne çıkan tüm kanıtlara rağmen Bay Kemal kirli ittifakı inkar etmeye devam ediyor.

Bay Kemal son olarak ise, katıldığı bir televizyon programında "HDP ile temasımız olmadı, işbirliğimiz yok. Hiç bir araya gelmedik. Meclis'te diğer partiler nasıl görüşüyorsa biz de öyle yapıyoruz. Sandıkta CHP-HDP ittifakı için görüşme yapılmadı. " sözleriyle bir kez daha kendini yalanladı.

KADIKÖY VE BEYOĞLU ADAYI PKK'LI ÇIKTI

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın ve CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş HDP/PKK destekçisi olduğu ortaya çıkmıştı.

ALPER TAŞ'IN PKK SEVİCİ PAYLAŞIMLARI VE AÇIKLAMALARI

CHP'de belediye başkan adaylığı için onay çıkan isimlerden biri de terör sevici Alper Taş oldu. HDP'liler CHP'nin Beyoğlu adayını büyük bir sevinçle karşıladı. Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme gelmişti.

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP/PKK destekçisi olduğu ortaya çıktı!

HDP'DEN CHP'NİN ŞİŞLİ ADAYINA DESTEK

HDP, CHP Şişli adayı Muammer Keskine verdiği desteği açıklıyor.. HDP İstanbul'da da CHP adaylarını destekleyeceğiz diyor. Skandal görüntülerde CHP adayına desteğini açıklayan HDP'linin "Kürdistan" vurgusu dikkatlerden kaçmıyor...