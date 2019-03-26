CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, hoşgörü maskesini çıkardı. DSP'den aday olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'yi tehdide kalkıştı.
İki parti arasında kavga kızıştı. Kadın Başkan Benli, işin aslını TAKVİM'e anlattı: CHP'liler kazanamayacaklarını anlayınca hırçınlaştılar. Bu tehdit bana değil, tüm kadınlara...
MEVLÜT YÜKSEL
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