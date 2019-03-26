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'nun tehdidine Benli'den cevap

adayı tehdit etti: Son kez uyarıyorum adaylıktan çekil!  Avcılar adayı Benli cevap verdi: Çekilmiyorum ne yapacaksın vuracak mısın?


'nin Büyükşehir adayı , hoşgörü maskesini çıkardı. 'den aday olan Avcılar Belediye Başkanı Benli'yi tehdide kalkıştı.



İki parti arasında kavga kızıştı. Kadın Başkan Benli, işin aslını TAKVİM'e anlattı: CHP'liler kazanamayacaklarını anlayınca hırçınlaştılar. Bu tehdit bana değil, tüm kadınlara...



MEVLÜT YÜKSEL

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