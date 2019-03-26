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  • 26.03.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 15:59

'ndan duyurusu

'ndan yapılan açıklamada " bölgesinde daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.

'ndan yapılan açıklamada " bölgesinde daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.


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