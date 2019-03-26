Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinde daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.



